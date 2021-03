Tiago Bettencourt deu ontem, 22 de março, mais um concerto intimista no seu Instagram.

Além de canções da sua autoria, como 'Imaginei', do mais recente álbum, lançado este ano, ou 'Laços', da sua antiga banda, os Toranja, o músico português fez quatro versões de Billie Eilish, para os temas 'Therefore I Am', 'Bad Guy' (que "misturou" com a sua 'Partimos a Pedra'), 'Everything I Wanted' e 'Lovely'.



Tiago Bettencourt afirmou que retirou muito prazer de ensaiar as músicas de Billie Eilish. "Já as conhecia, mas nunca tinha pensado tocá-las. As músicas dela são muito simples: a maioria são os mesmos três acordes em loop, com melodias diferentes, mas ela tem uma sensibilidade muito bonita e faz canções muito fortes."

Veja aqui: