Joss Stone acredita que foi impedida de atuar no Irão por causa dos seus seios. Em 2019, a artista britânica foi retida pelo departamento de imigração iraniano, à chegada ao país islâmico, e automaticamente deportada.

A viagem ao Irão integrava o projeto de Stone de atuar em todos os países do mundo. "Acho que foram as minhas mamas. Atuámos em todos os países - fomos à Líbia, à Síria, à Coreia do Norte. Tentei não deixar nenhum país de fora", diz a artista em entrevista ao Daily Star.

"Só porque sou mulher, que tonta que fui em pensar que podia chegar lá e atuar", acrescenta ainda. Na altura, Stone partilhou a situação com os fãs, dizendo que a sua equipa tinha consciência de que não poderia "dar um concerto público" no Irão por ser mulher, visto que é proibido.