José Cid acaba de lançar um novo single. Intitulado 'Hope and Joy' e gravado no seu estúdio analógico em Mogofores, Anadia, é cantada em inglês, idioma que adotou ocasionalmente no Quarteto 1111, em Green Windows e em poucos momentos do seu percurso a solo.

Com letra do poeta Ira Lieberman, primeiro violino da Metropolitan Opera de Nova Iorque, o tema conta com música e arranjos de Cid, que toca todos os instrumentos à exceção do saxofone, a cargo de Gabriel Neves.

Enveredando por uma "sonoridade alternativa com toques de acid rock e jazz", pode ler-se no texto de apresentação, "dedica-se também ao mercado internacional".

No vídeo da canção, que pretende passar um sentimento de esperança, cruzam-se imagens de Cid e vídeos sobre a pandemia em todo o mundo.