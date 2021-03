Demi Lovato confessou que quase voltou a consumir drogas depois da overdose que sofreu, em 2018, devido a um artigo que leu quando saiu da clínica de reabilitação onde esteve internada após sair do hospital.

"Foi mesmo depois de sair da reabilitação, em 2018. Vi um artigo algures que dizia que eu sofria de obesidade mórbida", diz a artista norte-americana em entrevista à revista Paper, "é a pior coisa que podem escrever sobre alguém que sofre de distúrbios alimentares".

Lovato diz que quis "desistir", depois de ler o artigo, e que teve vontade de voltar a consumir, acabando por decidir deixar de ver artigos negativos sobre si.

"Percebi que se não vir essas coisas elas não me afetam, portanto deixei de olhar e tento não ler coisas negativas. Acho que as positivas são mais do que as negativas", conclui, "se não fossem, eu não continuaria a fazer isto".