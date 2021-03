Em entrevista ao canal de YouTube dinamarquês Anders Bøtters Tiny TV, Dave Grohl lembrou a noite em que conheceu os AC/DC, na companhia de Paul McCartney.

O encontro deu-se após uma cerimónia dos Prémios Grammy, na qual Grohl apresentou uma das categorias. "Nem sequer ia tocar", recordou.

"O Paul, que tenho a sorte de poder dizer que é um amigo, tanto quanto um herói pessoal, estava por perto. Ele ligou-me e perguntou-me o que eu ia fazer após a cerimónia", continuou.

"Disse-lhe que ia jantar com o Pat [Smear] e o Taylor [Hawkins], e ele perguntou se se podia juntar a nós, com a esposa. A dada altura, encontra-se com os AC/DC num hotel, ou algo assim. E pergunta-lhes o mesmo".

"A esposa do Paul liga à minha, que me pergunta se me importo que os AC/DC também venham. E eu nunca os tinha conhecido. Foi uma das melhores noites da minha vida", rematou.