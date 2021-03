Vários amigos próximos de Lemmy receberam balas personalizadas com as cinzas do músico dentro, sabe-se agora.

Uma das últimas pessoas a partilhar a sua própria bala foi o apresentador do programa Headbanger's Ball, Riki Rachtman. No início de 2020, o ex-tenista Pat Cash já havia mostrado, nas redes sociais, a bala que foi enviada a Whitfield Crane, dos Ugly Kid Joe.

Segundo Rachtman, estas balas constituem um dos últimos desejos de Lemmy, falecido em 2016. "Recebi hoje a minha e fiquei lavado em lágrimas", escreveu, no Twitter.