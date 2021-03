Em entrevista ao Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Adolfo Luxúria Canibal falou sobre a probabilidade de, no próximo verão, se realizarem alguns festivais.

"Eu tenho esperança de que haja alguns festivais, nomeadamente aqueles que me dizem mais, como Paredes de Coura", confessa o vocalista dos Mão Morta, mostrando porém dúvidas sobre os moldes em que os eventos poderão ter lugar.

"Mais do que no futebol, num festival de música o contacto físico [é inevitável]. Mesmo que se limite a lotação, as pessoas agregam-se frente ao palco", lembra Adolfo Luxúria Canibal.

A solução "mais lógica" para o músico de Braga seria a emissão de um passaporte de saúde, "por teste feito ou vacina tomada", diz, salientando porém não ser "especialista".

