Em entrevista à Reader's Digest, Sting lamentou ter reunido os Police em 2007, descrevendo essa reunião como "um exercício nostálgico".

Os Police voltaram esse ano aos palcos para uma última digressão, que passou por Portugal. No entanto, Sting explicou que esta tour não o fez sentir-se como esperava.

"À altura disse que foi um exercício nostálgico. É o que ainda sinto hoje", contou. "Julgo que não há problema em ser honesto".

O músico salientou que estas palavras "não são uma crítica às pessoas com quem estive, ou à forma como as coisas se desenrolaram". "Tem a ver com a forma como a encarei no final. Honestamente, não a queria lembrar assim".

"Se eu soubesse que seria essa a emoção com que ficaria, não a teria feito", completou.