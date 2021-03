Salvador Sobral acaba de anunciar o lançamento de um novo álbum, intitulado "bpm".

O primeiro single deste disco terá como título 'sangue do meu sangue' e será disponibilizado a 24 de março. O disco será editado a 28 de maio.

"bpm" contará com a colaboração do produtor e compositor Leo Aldrey, a quem Salvador Sobral deixa rasgados elogios. "O Leo consegue sempre perceber perfeitamente o que quero dizer na música e de que forma o quero dizer", afirmou.

O álbum foi gravado em França, nos estúdios Le Manoir de Léon. "Não sou fã de estúdios. Para fazer algo diferente neste disco e tentar aligeirar este processo, decidi gravar fora de Lisboa. Em pesquisas pela Internet profunda, encontrei um estúdio absolutamente encantador no Sul de França, mais precisamente em Léon. Um estúdio bem equipado, com uma casinha ao lado para dormir, à la “campagne” com veados e coelhinhos", explicou.

O título do disco, "bpm", é fruto daquilo a que Salvador chama "uma insónia produtiva". "Numa reflexão sobre a música e a vida, chego à conclusão de que o elemento mais forte que as une são os bpm (batimentos por minuto). É o que nos dá vida, os batimentos do coração, e é o que dá pulso à música, o que a faz viver. Lembro-me sempre de quando estava no hospital: fazia vários eletrocardiogramas e, numa fase mais delicada, também havia um monitor que mostrava sempre os meus bpms. E isso, curiosamente, transmitia-me uma sensação de familiaridade. Os bpms eram algo que eu conhecia bem da música. Assim foi, ficou ali decidido que o disco chamar-se-ia “bpm”. Já pude dormir em paz. Pelo menos nessa noite."



Confira aqui o alinhamento de "bpm":



1. - mar de memórias

2. - fui ver meu amor (prelúdio)

3. - fui ver meu amor

4. - se de mim precisarem

5. - that old waltz

6. - medo de estimação

7. - sangue do meu sangue

8. - paint the town

9. - páginas soltas

10. - canción vieja

11. - só eu sei

12. - sem voz

13. - aplauso dentro (feat. Margarida Campelo)

14. - bom vento