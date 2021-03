Este domingo, na primeira gala em direto do programa de televisão "The Voice Kids", uma eliminação deixou Carlão em lágrimas. O artista, que é jurado no programa da RTP, emocionou-se quando foi obrigado a eliminar um elemento da sua equipa, a jovem Isis Salgueiro, de 13 anos, que tinha interpretado 'Hallellujah', um original de 1984 de Leonard Cohen que seria popularizado também por John Cale (1991) e Jeff Buckley (1994).

"Ontem aconteceu aquilo que nunca esperei vir a acontecer-me no The Voice Portugal. A emoção tomou conta de mim e as lágrimas assomaram, inesperadas. Foi a primeira vez que a minha filha mais velha me viu chorar, a mais nova já dormia. Tudo porque Isis despertou em mim um respeito, carinho e admiração incríveis e terá sido a pessoa que mais me custou abandonar nesta viagem. Tem uma voz assustadoramente segura, controlada, afinada. E bonita, claro. O calor do seu 'Hallelujah' já não sairá do meu coração. Durante a tarde de ontem 'obriguei' os meus putos a prometerem-me que, independentemente do desfecho daquela noite, não iriam ficar por ali na sua luta pela música. Foram unânimes na sua resposta, assegurando-me que não, e isso deixa-me mais feliz do que vocês possam imaginar. Obrigado, Isis"

O momento da eliminação de Isis Salgueiro pode ser visto aqui, a partir dos 33 minutos e 30 segundos. Mentor e concorrente não evitaram a emoção, abraçando-se. O pai da jovem consolou Carlão, assumindo-se fã dos Da Weasel.

Veja aqui a atuação de Isis Salgueiro:

Isis Salgueiro foi a última concorrente a subir ao palco na gala de domingo. Com 13 anos, natural de Oeiras, canta no Coro de Santo Amaro de Oeiras e sonha chegar à Broadway, aspirando a fazer teatro musical.