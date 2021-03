Os cantores Nuno Barroso, dos Além Mar, Adelaide Ferreira e Wanda Stuart participaram no passado sábado, 20 de março, na manifestação contra as medidas de confinamento impostas pela pandemia.

O protesto reuniu 3 mil pessoas em Lisboa, muitas das quais não usavam máscara nem respeitavam o distanciamento físico dos outros participantes. Segundo a agência Lusa, houve mesmo quem viesse de propósito num autocarro alugado que saiu do Porto para se fazer ouvir na capital.

Entre as caras conhecidas na manifestação estavam, além dos cantores já referidos, a atriz Sandra Celas que, citada pela "TV 7 Dias", afirmou: "Fui à manifestação, que era global, de pessoas que estão preocupadas com a nossa liberdade. No último ano, toda a liberdade e os nossos direitos que estão na Constituição estão a ser postos em causa."

Quanto a Nuno Barroso, deu mesmo um pequeno concerto improvisado, referindo-se a sábado como "um dia de resistência".

Pode ver aqui algumas imagens da manifestação, que começou no Parque Eduardo VII e terminou no Rossio.