Nick Cave revelou, numa carta a um fã, que canção gostaria de ouvir no seu funeral.

Em resposta a um admirador escocês, que contou ter organizado um funeral temático para o seu pai, em torno da música de Elvis Presley, Nick Cave escreveu: "Fiquei muito emocionado com a tua carta. Estou certo que o teu pai teria adorado o seu funeral. E agora que penso nisso, também gostava de ter um funeral assim - ser conduzido para o próximo mundo pela voz do maior cantor de rock 'n'roll de sempre. 'Kentucky Rain' e 'How Great Thou Art' - Elvis a cantar gospel, com o céu e todos os seus anjos à escuta", desenvolve o músico australiano, elogiando a ideia do seu fã e desejando-lhe força.