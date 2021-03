Se as imagens de salas de espetáculos e recintos de festivais a abarrotar já nos parecem distantes, o que dizer do momento em que os Arcade Fire ofereceram um miminho aos fãs portugueses, em plena rua?

A 23 de abril de 2018, ou seja, há cerca de três anos, a banda canadiana atuou no Campo Pequeno, em Lisboa, então em promoção do álbum "Everything Now". Depois do concerto, que pode recordar aqui, Win Butler saiu para a rua com a Preservation Hall Jazz Band, que fez a primeira parte do espetáculo, e juntou-se aos fãs numa espécie de arruada que muitos filmaram com os telemóveis.

Veja aqui um desses registos:

Veja aqui as fotos daquele que foi o sexto concerto dos Arcade Fire em Portugal e recorde aqui a entrevista que Will Butler e Richard Reed Parry deram, então, à BLITZ.