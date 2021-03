Morreu Dan Sartain, figura de culto do rock n' roll do início do milénio. Tinha 39 anos.

As causas da sua morte não foram, para já, noticiadas. O anúncio do óbito foi dado por Robert Sartain, que criou uma página na plataforma GoFundMe com vista a recolher fundos suficientes para poder pagar o funeral.

Sartain foi uma figura de destaque aquando do revivalismo garage rock e blues, abrindo para bandas como os Hives e os White Stripes.

Ao longo da sua carreira, Sartain editou vários álbuns, entre eles "Dan Sartain vs. the Serpientes", de 2005, bastante elogiado pela crítica. O seu último disco, "Century Plaza", data de 2016.