A arte de bem construir um disco, que explore múltiplos caminhos sem se perder por becos estreitos, é um dos maiores desafios dos músicos, nesta era dourada das playlists. “Believer”, o deslumbrante álbum de estreia da dupla escandinava Smerz, supera-se, com distinção, na tarefa de nos manter em bicos de pés, a tentar adivinhar que voltas e reviravoltas tem para nos oferecer, congregando canções suficientemente dinâmicas e consistentes para nos agarrar numa teia da qual não queremos escapar. “Integrarmos o nosso ecletismo no nosso processo criativo foi um ponto de viragem”, assume Henriette Motzfeldt em entrevista ao Expresso, “o facto de teres a tua sonoridade, por um lado, e de ouvires estéticas completamente diferentes nos teus tempos livres, por outro, são realidades que não se cruzam necessariamente, mas, a dado momento, começámos a sentir-nos inspiradas por coisas que sempre escutámos e nunca tínhamos pensado que podiam integrar as nossas criações”. Escutar “Believer” é saltar, num ápice, de um chuveiro de purpurinas para a dureza de sintetizadores bojudos, perdermo-nos na espiral de eletrochoques da canção que dá nome ao disco para, de seguida, nos deixarmos envolver pela sensibilidade clássica de ‘Versace Strings’, ou baloiçarmo-nos entre a tempestade de ‘Hester’ e o hip/trip-hop apocalíptico de ‘Rain’.

