Foo Fighters, Pixies e Nick Cave and the Bad Seeds foram apenas alguns dos artistas que, em 2005, integraram o cartaz do festival Paredes de Coura. Os ainda pouco conhecidos Arcade Fire e The National deram outros dos concertos mais recordados desse ano.

Meros dois meses depois do lançamento do álbum "In Your Honor", os Foo Fighters encabeçaram o palco principal no primeiro dia e entusiasmaram a plateia courense, cujas vozes entusiasmadas conseguimos ouvir nestes vídeos. Veja aqui a emoção com que 'Best of You' e 'Times Like These', do anterior "One by One", causaram nas hostes festivaleiras.