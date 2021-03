Foi um dos momentos mais embaraçosos da história do programa Saturday Night Live. Aconteceu em 2004, com cantora Ashlee Simpson, irmã mais nova (e mais roqueira) da então estrela pop Jessica Simpson.

Ashlee foi convidada a interpretar dois temas seus no programa, 'Pieces of Me' e 'Autobiography', que deu o título ao seu disco de estreia. Porém, se a primeira performance decorreu sem incidentes, o mesmo não se pode dizer da segunda.

Assim que a sua banda começou a tocar, de imediato se começa a ouvir uma gravação com as partes vocais de 'Pieces of Me' - mostrando a milhões de telespectadores que Ashlee estava a recorrer ao playback, não estando efetivamente a cantar ao vivo num programa que desde sempre privilegiou essa vertente.

Depois de alguns momentos de desorientação, a jovem cantora de 20 anos acabou por sair do palco, com a produção a cortar para intervalo. No regresso, Ashlee desculpou-se com a sua banda, dizendo que esta "começou a tocar a canção errada".

Nos dias seguintes, Ashlee afirmou à MTV que fez playback por imposição médica, devido a um problema na voz, mas mais tarde admitiu que a situação fora planeada. "Não podia cancelar algo como o Saturday Night Live. Com playback ou não, seria vista por milhões", disse.

A sua carreira nunca recuperou do incidente. Em 2005 e 2008, editou dois outros discos, e procurou também deixar marcas no cinema e na televisão, mas sem sucesso.

Veja o vídeo: