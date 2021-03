Lana Del Rey partilhou o videoclip para 'White Dress', tema retirado a "Chemtrails Over the Country Club", álbum editado esta sexta-feira.

A cantora surge de braço ao peito, fruto de um acidente que sofreu antes da rodagem do vídeo.

No final do ano passado, Lana havia deixado um aviso aos fãs em relação ao incidente. "Não pensem que estar de braço ao peito é simbólico do que quer que seja", escreveu, no Instagram. "Espalhei-me com os meus patins após um dia de piruetas".

Veja o vídeo: