'Já Não Choro por Ti' é o novo single de Gisela João. Fará parte de "AuRora", álbum a editar a 9 de abril.

A canção tem letra e música da autoria de Jorge Cruz e arranjos de Michael League, o produtor de “AuRora”, que neste segundo single também toca mellotron e guitarra eléctrica. Na guitarra portuguesa ouvimos Ricardo Parreira, na guitarra clássica Nelson Aleixo e no baixo Francisco Gaspar.

Filmado em São Paulo, tal como o anterior 'Louca', o videoclip "representa o Canto II de uma trilogia de canções e respetivos vídeos que ficará completa com a revelação do terceiro single, 'Canção do Coração', que acontecerá ainda antes do lançamento de AuRora", pode ler-se no texto de apresentação.

"AuRora" foi gravado entre Lisboa, Almada e Barcelona e é também o primeiro disco em que Gisela João apresenta maioritariamente canções originais, estreando-se também como letrista e compositora.