A fortuna de Kanye West não é tão vasta como se pensa, noticia a Forbes.

Esta semana, a fortuna do rapper foi avaliada em mais de 5 mil e 500 milhões de euros, tendo crescido ao longo do último ano devido a uma nova parceria com a Gap e ao sucesso da sua marca de ténis.

Porém, segundo a Forbes, a fortuna real de Kanye cifra-se em menos de um terço dos números apresentados.

"Os dados que indicam que esta celebridade vale 5,5 mil milhões de euros baseiam-se em vendas que ainda não existiram", afirma a revista.

A Forbes escreve ainda que Kanye West nem sequer é o negro mais rico dos Estados Unidos, com esse título a pertencer a Robert F. Smith, da Vista Equity.

Kanye terá, assim, uma fortuna real de "apenas" 1,5 mil milhões de euros, a maioria da qual provém da marca Yeezy.