Em entrevista ao Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Adolfo Luxúria Canibal reiterou as críticas que fez à Ministra da Cultura, Graça Fonseca, no verão passado, em declarações à BLITZ.

"Não conheço pessoalmente a Ministra da Cultura, mas a impressão com que fico é que ela pertence a uma espécie de casta lisboeta que, como no tempo do fascismo, continua a ver Portugal como sendo Lisboa. Esse espírito está enraizado em muitas pessoas, que não precisam de ser lisboetas", ressalva o vocalista dos Mão Morta

"Há pessoas que vão viver para Lisboa e ganham esse tique. E esquecem as dificuldades dos sítios de que fugiram. Não é um problema desta Ministra da Cultura em concreto, está mais generalizado", remata.

Ouça a longa resposta de Adolfo Luxúria Canibal a partir dos 24 minutos.