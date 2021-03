Vencedor do Festival da Canção à frente dos Black Mamba, Tatanka é o convidado da mais recente edição do Posto Emissor, o podcast na BLITZ.

À conversa com Luís Guerra, o músico que levará 'Love Is on My Side' à Eurovisão, em maio, nos Países Baixos, fala sobre a música que, enquanto melómano, mexe consigo.

Começando por deixar claro que não é ávido apreciador de música “moderna” (“não sou de coisas novas”), Tatanka rapidamente esclarece que prefere “música moderna com feeling antigo”. “Adoro o Michael Kiwanuka. O [álbum de 2016] 'Love and Hate' é soberbo. Adoro os Alabama Shakes”.

Contudo, o seu cantor preferido é de outros tempos, tendo falecido tragicamente em 1979 com apenas 33 anos. Ouça a resposta completa a partir do 52 minutos e 5 segundos: