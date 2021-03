Rita Ora está a ser alvo de críticas, após ter incluído um cão com as orelhas cortadas no seu novo vídeo.

Em 'Big', colaboração com David Guetta e Imanbek, Rita Ora é vista a caminhar por uma rua na Bulgária, onde encontra um homem acompanhado por um pitbull ao qual cortaram as orelhas.

Este género de procedimento é ilegal no Reino Unido, e mereceu críticas por parte da PETA. "O corte das orelhas é mutilação e não tem lugar numa sociedade civilizada. Elas estão lá por um motivo", afirmou a diretora da organização naquele país, Elisa Allen.

O procedimento, feito para dar aos cães uma aparência mais feroz, implica o corte da orelha, das zonas mais sensíveis e nervosas destes animais. "Mutilar animais por vaidade é inaceitável", acrescentou.