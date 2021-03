No Dia do Pai, que esta sexta-feira se assinala, várias figuras da música recorreram às redes sociais para prestarem homenagem aos seus pais.

Foi o caso de Sónia Tavares, que partilhou com os seus seguidores uma foto antiga do seu pai: "Outrora jovem boémio, aos 75 anos aprende a jogar Roblox, por amor. Grande Pai, Maior Avô. Obrigada", escreve a vocalista dos The Gift.

Por seu turno, Márcia dedica um poema de sua autoria ao seu pai, já desaparecido. "Aos pais eternos", escreve a cantora-compositora. Já Xinobi agradece ao pai por o ter despertado para a música.

Também Beatriz Gosta, humorista e rapper conhecida como M7, partilhou a primeira foto da sua filha, nascida no passado dia 14 de março, desejando ao pai da bebé um feliz Dia do Pai.

Também Dino D'Santiago e Virgul publicaram imagens e vídeos da sua prole: