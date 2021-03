Depois de, no verão de 2020, ter partilhado uma versão de 'A Cantiga é uma Arma', de José Mário Branco, e de este ano ter cantado dois temas do seu pai, Paulo de Carvalho, no Festival da Canção, Agir voltou a oferecer um momento especial aos seus seguidores.

Desta feita, o jovem músico português escolheu cantar 'Queda do Império'. Veja aqui a sua versão, tocada à guitarra acústica.