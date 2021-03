Após pintar o cabelo de louro, Billie Eilish bateu um recorde do Instagram: é sua a foto mais vista de sempre, num curto período de tempo.

O recorde anterior, que pertencia a Selena Gomez, foi batido por Billie em seis minutos: um milhão de "gostos" nesse mesmo tempo.

A publicação - com a legenda "belisquem-me" - coleccionou, em menos de 48 horas, quase 20 milhões de "gostos", o que a coloca de imediato no top 10 das fotografias com mais "gostos" de sempre.