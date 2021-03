Convidado do Posto Emissor desta semana, Adolfo Luxúria Canibal confessou que encarou com mais facilidade o primeiro confinamento, que aproveitou para dar passeios pela natureza e desenvolver algumas ideias criativas, do que o presente.

Preocupado, o vocalista dos Mão Morta aponta: "Não é por termos um calendário de desconfinamento que a coisa se torna mais suportável. As pessoas devem estar como eu: fartas disto. E a culpa é toda nossa: já não estamos a ser racionais", comenta, partilhando algumas situações a que tem assistido. "Isto faz-me pensar que vai haver uma quarta vaga, uma quinta vaga, que isto nunca mais vai acabar."

