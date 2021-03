Shakira voltou a assinalar, no Instagram, o seu amor pelos Metallica.

A cantora colombiana partilhou uma fotografia sua, vestindo uma camisola do grupo, com a mensagem: "às terças, ouvimos Metallica e pintamos as unhas de azul fluorescente".

Já em 2011, Shakira tinha deixado bem vincada a sua apreciação do quarteto thrash, incluindo uma versão de 'Nothing Else Matters' no alinhamento dos concertos que deu em Paris e no Rio de Janeiro.