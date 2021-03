Ricardo Amorim, guitarrista dos Moonspell, deu uma entrevista à revista americana Guitar World e a banda felicitou-o nas redes sociais: "Foram precisos 12 álbuns e quase 30 anos na guitarra para ser agraciado com um grande artigo na prestigiada revista Guitar World".

No artigo, o músico fala particularmente do solos de guitarra que protagoniza no tema 'All or Nothing', incluído no novo álbum da banda, "Hermitage". "É uma canção que se aventura por território que não tem sido muito explorado pelos Moonspell, no que diz respeito à escrita de canções", diz Amorim.

"É basicamente uma canção de blues emocional, que fala sobre a nossa vida de banda em confinamento", explica, "com todas as incertezas sobre o que temos pela frente e que futuro ainda há para a música ao vivo e outras formas de arte".