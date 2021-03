Michael Milosh negou as acusações de abuso sexual feitas pela sua ex-mulher, Alexa Nikolas.

Esta semana, Alexa acusou o mentor do projeto Rhye de a ter maltratado e manipulado, antes do e durante o seu casamento.

Em declarações à Rolling Stone, Milosh fala numa tentativa de "assassinato de carácter". "Sempre apoiei as mulheres e o seu direito a serem ouvidas, e é por isso que as acusações falsas feitas pela minha ex-mulher são ainda mais dolorosas e chocantes para mim", afirmou.

"Como em qualquer casamento, tivemos as nossas dificuldades e tentámos ultrapassá-las juntos. Apesar dos nossos esforços, concordámos em divorciar-nos. Sempre lhe desejei o melhor e continuei a apoiá-la financeiramente, até depois de a isso já não ser obrigado. Quando parei com as transferências a Alexa decidiu recorrer ao assassinato de carácter".

Alexa já respondeu ao músico, acusando-o de querer "negar a verdade" e de "utilizar o dinheiro como uma forma de neutralizar comportamentos abusivos, como se o dinheiro apagasse o trauma". "Não quero nem preciso do teu dinheiro. Quero justiça", acrescentou.