João Peste, vocalista dos portugueses Pop Dell'Arte, escreveu no Facebook um post sobre a música pimba e a forma como, considera o artista, a mesma não é representativa da música portuguesa.

A propósito de declarações do psicólogo Quintino Aires, comentador do 'reality show' "Big Brother" na TVI, João Peste afirma: "Este senhor ignorante e os que o acompanham, no programa de TV em que ele costuma dizer todos os disparates que lhe ocorrem, consideram a Ana Malhoa ao mesmo nível e melhor ainda que a Amy Winehouse, a Madonna ou a Tina Turner (já que de nomes como a Kate Bush, a PJ Harvey, a Patti Smith, a Laurie Anderson, a Marisa Monte ou a Nina Simone nem sequer fala, pois nem ele nem as pessoas que fazem o Big Brother português os devem conhecer)."



"Acha que a Ana Malhoa é uma das mulheres que melhor representa Portugal, pela sua força e pujança, e acha que a música pimba que ela faz - a expressão máxima, na minha opinião, do subdesenvolvimento cultural português e dos seus parentes próximos, a ignorância, a homofobia e o machismo - só porque é portuguesa é boa e deve ser defendida. De facto, fala em defender a música portuguesa, mas refere-se única e exclusivamente à 'música pimba', já que tudo o resto, do Zeca Afonso e José Mário Branco aos Mão Morta e aos Três Tristes Tigres, passando pela Banda do Casaco ou os Diabo na Cruz, é olimpicamente ignorado pelo canal de TV onde trabalha", critica o músico português. "É este lixo de discurso que os media portugueses promovem no seu 'prime time' televisivo."

