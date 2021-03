O festival norte-americano de Coachella, que em 2020 foi adiado de abril para outubro e mais tarde cancelado, não deverá acontecer este ano.

Segundo a revista Variety, caiu por terra a possibilidade, avançada no ano passado, de se realizar uma versão com lotação limitada do festival californiano.

Aquela publicação cita duas fontes da indústria para noticiar que, devido à incerteza causada pela pandemia de covid-19, o grande evento só deverá regressar em 2022.

Mesmo que o festival, que este ano contaria com atuações de Rage Against the Machine e Frank Ocean, só se realizasse no próximo outono, os preparativos teriam de começar em breve, com grande dispêndio financeiro, pelo que a organização do evento - que dura dois fins de semana - deverá decidir-se pelo adiamento para 2022.