Blue Ivy, a filha mais velha de Beyoncé e Jay-Z, fez história na edição deste ano dos Grammys, ganhando um prémio pela participação no vídeo de 'Brown Skin Girl'.

Com apenas 9 anos, a criança junta-se assim aos pais na lista de galardoados nos prémios mais importantes da música; nesta edição do certame, Beyoncé tornou-se a mulher com mais Grammys na história do evento.

Os triunfos de Beyoncé foram celebrados pela própria artista numa partilha de várias imagens no Instagram. Entre estas, a foto de Blue Ivy bebendo por uma palhinha do seu primeiro Grammy chamou naturalmente a atenção dos fãs: