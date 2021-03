Reconhecendo que o regulamento do Festival da Canção permite que uma canção noutra língua que não a portuguesa possa vencer o certame, Tozé Brito considera, porém, que a canção que representa Portugal na Eurovisão deveria ser cantada em português.

Em declarações ao jornal Inevitável, o músico que venceu várias vezes o Festival da Canção como compositor afirma: "Se vamos participar num festival internacional [Eurovisão] onde é suposto representar o nosso país e se música é cultura, eu defendo que a música portuguesa deve ser cantada em português. Pela mesma razão que o cinema português deve ser falado em português, que o teatro português deve ser declamado em português e que a literatura portuguesa deve ser escrita em português", compara, ancorando a sua opinião na questão da defesa da cultura nacional. Recorde-se que a canção vencedora da edição deste ano, 'Love Is On My Side', dos Black Mamba, é a primeira inteiramente cantada noutra língua que não a portuguesa a triunfar no evento estreado em 1964.

Em sentido contrário, o mesmo jornal ouve Dino D'Santiago, que defende a liberdade de escolha. "Num mundo tão global quanto [aquele em] que vivemos, a liberdade de expressão deve ser algo primordial. Quando canto em crioulo, sinto a voz da minha alma e quando canto em português sinto o meu cérebro em ação. Não é por cantar em crioulo que me sinto menos português ou vice-versa."

