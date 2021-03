Vencedor do Festival da Canção à frente dos Black Mamba, Tatanka é o convidado da mais recente edição do Posto Emissor, o podcast na BLITZ.

À conversa com Luís Guerra, o músico que levará 'Love Is on My Side' à Eurovisão, em maio, nos Países Baixos, recorda o seu breve percurso académico. “[Depois do liceu], eu queria [um curso de] Áudio e não havia nada. Havia uma cadeira de Audiovisual num curso de Cinema e Multimédia, fui parar à [Universidade] Lusófona, mas o meu pai pagava um balúrdio e eu não estava para ali virado. Eu era puto, mas não era parvo. Para que é que estou a gastar o dinheiro do meu pai? [Pensei:] 'Vou bazar', e bazei. Desde esse dia, nunca mais fiz nada a não ser música”.

Ouça a resposta completa no Posto Emissor a partir dos 41 minutos e 30 segundos: