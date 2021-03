O festival belga Rock Werchter não se irá realizar este ano, anunciou esta semana a organização.

O regresso estava previsto para o final de junho e início de julho, após a edição de 2020 também ter sido cancelada devido à pandemia. O Rock Werchter deverá agora voltar em 2022, de 30 de junho a 3 de julho.

"Esta não é uma decisão tomada de ânimo leve", anunciou a organização do festival. "Com a vacinação em curso, pensámos que fosse possível, mas tendo em conta as restrições não poderíamos preparar um festival de forma normal".

"Queremos que cada fã e cada artista desfrute do festival ao máximo. De momento isso não é possível".

O Rock Werchter realiza-se desde 1976 em Werchter, a 13 quilómetros de Lovaina. Este ano tinha no cartaz nomes como Pearl Jam, Gorillaz, Red Hot Chili Peppers e Pixies, entre outros.