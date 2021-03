Trent Reznor descreveu as duas nomeações para os Óscares que recebeu como um momento "surreal".

Juntamente com Atticus Ross, o líder dos Nine Inch Nails foi nomeado para Melhor Banda Sonora pelo seu trabalho em "Mank" e em "Soul".

A dupla já ganhou um Óscar, em 2011, pela banda-sonora de "A Rede Social".

"É surreal", disse Reznor à Billboard. "É muito gratificante. Ainda não tivemos tempo para processar o que está a acontecer. Quando trabalhamos num projeto, como quando nos sentamos a compor uma canção para os Nine Inch Nails, não pensamos se vai chegar ao topo das tabelas de vendas".

"Quando trabalhamos num filme, concentramo-nos em fazer as escolhas certas em relação ao tipo de filme no qual devemos trabalhar. E isso resume-se a: 'Com quem gostaríamos de ter uma relação intensa durante seis meses?'".

"Tentamos juntar-nos aos nomes que parecem mais interessantes, com os quais podemos aprender e que nos possam inspirar. E tentamos fazer o melhor trabalho possível", acrescentou.