O site Wiwibloggs lançou o repto e mais de 27 mil fãs responderam: quais são os concorrentes favoritos à vitória na edição deste ano da Eurovisão, que se realiza em maio em Roterdão, na Holanda? A resposta foi inequívoca: 'Last Dance' de Stefania, que representa a Grécia, foi a canção mais votada, arrecadando mais de 9% dos votos.

'Love is on My Side', dos portugueses Black Mamba, ficou no 31º lugar entre 36 canções (226 votos) - quando a votação foi feita, ainda não tinham sido divulgadas as canções do Azerbaijão, Georgia e Malta. A canção portuguesa ficou à frente das canções da Polónia, Estónia, Dinamarca, Áustria e Macedónia do Norte.

No segundo lugar, a pouco mais de 200 votos de distância da líder, ficou 'Tout l'Univers' de Gjon's Tears, o concorrente suíço que lidera desde a semana passada a tabela da lista de apostas, e em terceiro ficou 'El Diablo' de Elena Tsagrinou, a polémica canção do Chipre.

1. Grécia: Stefania 'Last Dance'

2. Suíça: Gjon’s Tears 'Tout l’Univers'

3. Chipre: Elena Tsagrinou 'El Diablo'

4. São Marino: Senhit 'Adrenalina'

5. Lituânia: The Roop 'Discoteque'

6. Roménia: Roxen 'Amnesia'

7. França: Barbara Pravi 'Voila'

8. Croácia: Albina 'Tick-Tock'

9. Itália: Måneskin 'Zitti e buoni'

10. Ucrânia: Go_A 'SHUM'