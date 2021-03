Billie Eilish partilhou um vídeo com os fãs no qual se mostra loura platinada. A artista norte-americana tinha feito uma brincadeira com os fãs, em dezembro passado, dizendo que estava a preparar-se para mudar a cor do cabelo e que se continuassem a gozar com ele não havia "novo álbum para ninguém".

Em apenas 20 minutos, o vídeo que mostra a sua mudança de visual - recorde-se que a cantora tinha o cabelo preto e verde - partilhado no Instagram recebeu quase 3 milhões de 'gostos' e 60 mil comentários. Na legenda, a artista escreve simplesmente: "conseguiram adivinhar corretamente?", referindo-se à cor de cabelo escolhida.