Vencedor do Festival da Canção à frente dos Black Mamba, Tatanka é o convidado da mais recente edição do Posto Emissor, o podcast na BLITZ.

À conversa com Luís Guerra, o músico que levará 'Love Is on My Side' à Eurovisão, em maio, nos Países Baixos, revela uma grande paixão pelo futebol, que chegou a praticar com afinco. “Era médio-centro e depois comecei a recuar”, conta.

"Sou doente por futebol", admite o músico dos Black Mamba, assumindo com orgulho a condição de adepto do Futebol Clube do Porto na Grande Lisboa. "[Nos tempos de escola], os meus amigos eram todos do Benfica ou do Sporting. Eu estava sozinho, mas também feliz porque felizmente o Porto ganhava muito”. A preferência pelo maior clube da cidade Invicta é explicada no Posto Emissor.

Para ouvir a partir dos 34 minutos e 20 segundos: