Os U2 anunciaram que irão partilhar, online, alguns dos seus concertos mais memoráveis.

A série "U2: The Virtual Road" será disponibilizada no YouTube e é composta por quatro concertos, três dos quais serão partilhados em formato digital pela primeira vez.

A estreia está marcada para o dia 17 deste mês, com o concerto que os U2 deram no Slane Castle (República da Irlanda), em 2001. Todos estes concertos terão direito a "primeiras partes", de artistas como os Fontaines D.C..

Confira as datas e o trailer:

17/03 - U2 Go Home: Live From Slane Castle (2001). C/ Dermot Kennedy

25/03 - U2: Live at Red Rocks (1983). C/ Fontaines D.C.

01/04 - Popmart: Live From Mexico City (1997). C/ Carla Morrison

10/04 - iNNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris (2015). C/ Feu! Chatterton