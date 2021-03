Jon Bon Jovi revelou ao podcast Rockonteurs ter visto Freddie Mercury e David Bowie a gravarem o clássico 'Under Pressure', no verão de 1981. Na verdade, o músico norte-americano comete uma imprecisão: terá presenciado, isso sim, a mistura da canção, sendo que nessa fase da produção do futuro êxito estavam presentes nos estúdios Power Station, em Nova Iorque, tanto os Queen como David Bowie. O tema fora gravado em julho desse ano nos Mountain Studios, em Montreux, na Suíça.

O músico tinha, à altura, apenas 18 anos, e havia arranjado um emprego nos estúdios Power Station, geridos pelo seu irmão mais velho, o produtor Tony Bongiovi, o que lhe permitiu encontrar-se com vários nomes sonantes da pop e do rock de então. "Ninguém acredita que os vi", contou.

Mas algo de mais bizarro aconteceu: certa vez, Mick Jagger fingiu ter uma banda com... o próprio Jon Bon Jovi. "Nunca me hei-de esquecer disso. Eu estava lá fora a pagar ao taxista e os Stones saíram de um carro. Entraram no estúdio e os paparazzi começaram a fotografar".

"Eles entraram no estúdio e um fotógrafo pediu ao Mick para fazer uma pose. Ele agarrou-me, e a outros miúdos, e disse: 'esta é a minha nova banda, os The Frogs'", lembrou.