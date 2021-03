Nick Cave publicou "Stranger than Kindness" em 2020 como complemento à exposição retrospetiva com o mesmo nome, juntando nele fotografias de família, letras escritas à mão, desenhos e outras curiosidades que atravessam o seu percurso musical - dos Boys Next Door aos Bad Seeds - e pessoal.

Numa série de imagens, partilhadas pela Rolling Stone, a propósito da publicação do livro nos Estados Unidos, podem ver-se, entre outras coisas, um busto de Jesus que comprou numa feira em Buenos Aires, uma listagem das coisas que não o deixavam feliz quando era jovem, a letra de 'Mutiny', dos Birthday Party, escrita a sangue e uma série de desenhos marotos de mulheres nuas.

Desenvolvido e curado pelo próprio Nick Cave, em colaboração com Christina Back, o livro está à venda em Portugal.