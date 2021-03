Elton John acusou o Vaticano de "hipocrisia", após a decisão da Santa Sé de não permitir aos seus padres que abençoem casamentos homossexuais.

Num documento assinado pelo Papa Francisco, o Vaticano defende que “Deus não pode abençoar o pecado”, com a Congração para a Doutrina da Fé, um dos Órgãos da Santa Sé, a considerar que os casamentos entre casais do mesmo sexo "não podem ser considerados lícitos".

No Instagram, Elton John - que casou com o seu marido, David Furnish, em 2014 - questionou: «Como é que conseguem dizer que é pecado depois de lucrarem com o investimento de milhões que fizeram em 'Rocketman', um filme que celebra a felicidade do meu casamento?». No final, assinou com a hashtag "hipocrisia".

Veja o post: