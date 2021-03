A detenção de um suspeito de tráfico de drogas em Baixo Guandu, no estado brasileiro de Espírito Santo, terminou de forma bizarra: com Metallica e Iron Maiden.

Após conversar com a família, o polícia responsável pela detenção tocou um pouco de guitarra, a pedido do irmão mais velho do suspeito, fã de rock.

A intenção era, segundo o polícia, criar confiança com a família. "Esse lado intimidador é polícia velha, ficou pra trás a truculência, tem que pegar a confiança da comunidade para ajudar a gente. Ninguém está dando mole mais nas ruas, tem que ter a confiança da comunidade que vai sentir que pode fazer a denúncia porque são gente como a gente", contou, ao semanal A Gazeta.

"Às vezes as pessoas acham que nós da Força Tática já vamos para a violência, só sabemos bater, mas temos todo esse lado da integração na comunidade que é muito mais forte".

Deixando-se filmar, o polícia em questão mostrou os seus dotes, tocando 'Enter Sandman' (dos Metallica) e 'Fear of the Dark', dos Iron Maiden. Veja: