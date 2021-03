A editora conimbricense Lux Records conta lançar este ano um álbum de tributo aos Tédio Boys, com versões de todos os discos da banda de Coimbra interpretados, na sua maioria, por projetos da cidade.

O álbum "Coverbilly Psychosis - A Tribute to Tédio Boys" vai contar com versões das bandas Dirty Coal Train, D3O, Birds Are Indie, A Jigsaw, Subway Riders, Flying Cages e Ghost Hunt, entre outros, anunciou hoje a editora.

Para antecipar o álbum, que deverá ser editado este ano, a Lux Records lançou um single de vinil com a versão dos Act-Ups de "Baldie (The Bulldog)", do segundo álbum dos Tédio Boys, "Outer Space Shit!!!", e um tema dos Dirty Coal Train que junta duas faixas do disco de estreia da banda de Coimbra, "Porkabilly Psychosis!!!", de 1994.

O projeto reúne 'dois amores' do responsável da Lux Records, Rui Ferreira: versões de canções (o editor tem um programa na Rádio Universidade de Coimbra dedicado a versões, intitulado "Cover de Bruxelas") e os Tédio Boys.

"Já editei os Tédio Boys e quase todos os projetos ou derivações que surgiram dos Tédio Boys", salientou.

Tal como o single que agora sai, também o álbum terá capa desenhada por Toni Fortuna, que foi vocalista dos Tédio Boys, participando ainda com uma versão com a sua banda D3O.

O antigo baterista da banda Carlos Mendes ('Kaló') participa na versão dos Dirty Coal Train, e o guitarrista Victor Torpedo no tema interpretado por Tracy Vandal, havendo ainda a hipótese de o músico Paulo Furtado também participar, contou Rui Ferreira.

Segundo o responsável da Lux Records, as duas músicas agora editadas no 'single' foram gravadas antes do primeiro confinamento.

A maioria das restantes canções já estão pensadas e preparadas, estando previsto que as bandas voltem para o estúdio da Blue House, em Coimbra, brevemente.

O disco irá sair em CD e em vinil, contando com versões de todos os álbuns dos Tédio Boys, inclusive o "Pussy Nest", trabalho que não teve edição física.

Os Tédio Boys eram inicialmente formados por Paulo Furtado, Toni Fortuna, Victor Torpedo, Sérgio Cardoso, Nito e André Ribeiro. Posteriormente, também participaram na banda Kaló e Pedro Chau.

A banda de Coimbra contou com várias digressões nos Estados Unidos, onde editaram pela Elevator Music, após a estreia, em 1994.

Vários dos seus elementos acabaram por criar outros projetos, como os Blood Safari, Twist Connection, Wraygunn, D30 e os The Parkinsons.