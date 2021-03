Depois de múltiplas reações já conhecidas, chegou a vez de o Wiwibloggs, o principal site de fãs da Eurovisão, comentar a canção portuguesa. Sobre 'Love is on My Side', dos Black Mamba, um dos comentadores diz que "se não soubesse a história da canção, estaria muito entediado".

Recorde-se que Tatanka escreveu 'Love is on My Side' inspirado na história de uma mulher que a banda conheceu numa viagem a Amesterdão. Segundo o músico, a mulher tinha fugido da Europa de Leste e viu-se obrigada a prostituir-se devido à sua dependência de drogas.

Os dois comentadores do Wiwibloggs parecem concordar que Tatanka é "um 'performer' com muita classe" e que tem "uma boa voz", mas defendem que a canção é "repetitiva" e "monótona". "A voz dele é única e o que faz faz muito bem, mas...". Veja o vídeo.