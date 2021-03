Sarah Harding, ex-Girls Aloud, anunciou sofrer de cancro em estado terminal.

Num excerto da sua biografia, "Hear Me Out", publicado no jornal Times, a cantora diz mesmo que, "em dezembro, o médico disse-me que o Natal passado seria o meu último".

Harding revelou ter cancro da mama, em agosto passado, e que o mesmo se havia espalhado pelo corpo.

"Não quero um prognóstico exato. Não sei porque é que alguém haveria de querer isso", contou. "O que me importa agora é ter conforto e não ter dores".

"Estou a tentar viver e desfrutar de cada segundo da minha vida, independentemente do quão longa seja. Sei que algumas pessoas poderão achar que isso não é boa ideia, mas quero tentar divertir-me. Não sei quantos meses me restam", acrescentou.

"Talvez veja a surpreender toda a gente, mas essa é a minha forma de ver as coisas".