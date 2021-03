Foram hoje anunciados os nomeados para a edição deste ano dos Óscares, cuja cerimónia acontece no próximo dia 25 de abril.

A liderar a lista de nomeações está o filme "Mank", de David Fincher, candidato à vitória em dez categorias.

Nas categorias musicais, destaque para as nomeações de uma canção de "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga", filme no qual participa Salvador Sobral, e da banda-sonora de "Soul", que em Portugal desencadeou polémica, pelo facto de a dobragem ter sido feita por atores brancos.

Tanto a banda-sonora de "Mank", também nomeada, como a de "Soul" contaram com a mão de Trent Reznor e Atticus Ross, dos Nine Inch Nails.

A grande favorita à vitória é precisamente a trilha de "Soul", da autoria de Reznor, Ross e Jon Batiste. No passado mês de fevereiro, o vocalista dos Nine Inch Nails brincou, ao receber o Globo de Ouro para Melhor Trilha Sonora: "É o primeiro trabalho que faço que posso mostrar aos meus filhos."

Melhor Canção Original (e respectivos intérpretes)

“Husavik” (“Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”), Will Ferrell e Molly Sandén

“Fight for You” (“Judas and the Black Messiah”), H.E.R.

“Lo Sì (Seen)” (“The Life Ahead”), Laura Pausini

“Speak Now” (“One Night in Miami"), Leslie Odom Jr.

“Hear My Voice” (“The Trial of the Chicago 7”), Celeste

Melhor Banda Sonora (e respetivos compositores)

“Da 5 Bloods” (Terence Blanchard)

“Mank” (Trent Reznor e Atticus Ross)

“Minari” (Emile Mosseri)

“News of the World” (James Newton Howard)

“Soul” (Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste)

