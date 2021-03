Os Foo FIghters revelaram que quase puseram termo à sua carreira, em 2002, durante as gravações de 'Times Like These'.

Em entrevista ao radialista Zane Lowe, Dave Grohl explicou que essas mesmas gravações não estavam a correr como desejado. "Não havia entusiasmo", disse.

Taylor Hawkins acrescentou: "Pensei que a banda ia acabar". "Acho que a primeira vez que tocámos essa canção foi num ensaio, depois da digressão com os Queens of the Stone Age. Foi então que discutimos, e ficámos muito próximos de acabar", afirmou.

"Ainda estávamos a tentar descobrir que tipo de banda éramos, e o Dave estava bastante entusiasmado com os QotSA. Não sabia a que banda queria pertencer".

"Agora temos milhões de fãs, já não interessa, mas foram tempos horríveis para a banda. Percebemos que tínhamos de acabar de gravar", rematou.